Intervención de madre en riña escolar causa lesión en Miravalle

Lo que parecía un típico pleito infantil terminó desatando un verdadero escándalo en la colonia Miravalle, luego que una madre interviniera en la riña de su hija y golpeara a otra alumna de secundaria, causándole una lesión en el rostro.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 21:30 horas del lunes en la esquina de Paseo de los Chopos y Adolfo López Mateos, donde vecinas identificadas como Kendra 'N' y Ximena 'N', ambas de apenas 12 años de edad y estudiantes de la secundaria Carlos Espinoza Romero, volvieron a protagonizar un fuerte altercado.

De acuerdo con testimonios, los roces entre las menores no eran nuevos, pero en esta ocasión la situación se salió de control cuando Kendra pidió la ayuda de su madre, Mónica "N", quien no dudó en intervenir lanzando golpes contra Ximena 'N' provocándole una lesión en un ojo.

Tras la agresión, madre e hija se refugiaron en su vivienda para evitar el enojo de vecinos y la intervención de las autoridades. Elementos de la Policía Municipal acudieron de inmediato, pero no lograron detener a las señaladas, pues permanecieron atrincheradas en su domicilio.

Paramédicos arribaron para valorar a la menor lesionada dentro de su casa marcada con el número 916, donde recibió curaciones por la lesión sufrida. Aunque no fue necesario su traslado hospitalario, familiares de la afectada advirtieron que procederán legalmente contra la agresora, además de acudir a la secundaria para exigir medidas que impidan futuros ataques.