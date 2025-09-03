Grave estudiante tras brutal choque

Israel de 21 años regresaba a su casa tras realizar un trabajo escolar, cuando el auto en el que viajaba de copiloto fue embestido por otro coche. BRENDA REBOLLOSO SAN BUENAVENTURA, COAH.- Un regreso a casa terminó en tragedia para un estudiante de 21 años, quien se debate entre la vida y la muerte al resultar con un probable traumatismo craneoencefálico y múltiples golpes luego que el coche en el que viajaba fue embestido por un automóvil en calles de la zona Centro, durante la madrugada de este miércoles. El afectado fue identificado como Israel Rodríguez de la Cruz, quien viajaba como copiloto en un Chevrolet Chevy gris acompañado de un compañero, después de concluir un trabajo escolar. Ambos se dirigían a sus hogares poco antes de la una de la mañana, cuando su recorrido se vio interrumpido por el fuerte accidente.

Al circular por la calle Zaragoza, justo en el cruce con Iturbide, un vehículo Nissan Tiida gris se atravesó en su trayecto e impactó directamente el costado del copiloto. El golpe fue devastador y dejó a Israel atrapado y con heridas visibles que causaron alarma entre los vecinos que salieron al escuchar el estruendo. Minutos después, paramédicos de Protección Civil arribaron al lugar y lograron estabilizar al joven, brindándole atención de urgencia ante la gravedad de sus lesiones. Posteriormente, fue trasladado a la Clínica 7 del Seguro Social en Monclova, donde ingresó bajo estricta vigilancia médica para descartar complicaciones mayores. Elementos de la Policía Municipal también acudieron al sitio y aseguraron al presunto responsable del percance, quien quedó bajo disposición de las autoridades competentes. El peritaje será clave para determinar responsabilidades por las lesiones y los daños ocasionados mientras que el estado de salud del estudiante se reporta como delicado.