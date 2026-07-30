Policía busca a pareja de ladrones en Colinas de Santiago

MONCLOVA, COAH.– Un reporte por la presencia de presuntos ladrones movilizó durante la madrugada de este jueves a elementos de la Policía Municipal hasta la colonia Colinas de Santiago, donde vecinos alertaron sobre una pareja que supuestamente ingresó a una vivienda.

La llamada de auxilio fue recibida alrededor de las 00:20 horas, por lo que los oficiales acudieron al cruce de las calles La Fundición y Las Vigas, detrás de una ferretera, para verificar la situación.

La reportante explicó que no era la primera vez que solicitaba apoyo, ya que minutos antes había denunciado la presencia de un hombre y una mujer, quienes presuntamente regresaron e ingresaron nuevamente al inmueble.

Los uniformados realizaron una inspección en el domicilio y revisaron los alrededores en busca de los sospechosos; sin embargo, no localizaron a ninguna persona, por lo que no hubo detenciones.

Pese a ello, los oficiales reforzaron la vigilancia en la colonia mediante recorridos preventivos e invitaron a los vecinos a reportar de inmediato cualquier movimiento sospechoso para evitar la comisión de robos.