Hombre es arrestado en Monclova por portación de arma prohibida

MONCLOVA, COAH.– Un hombre fue detenido por elementos de la Policía Municipal luego de ser sorprendido en posesión de un cuchillo de grandes dimensiones durante un recorrido de vigilancia realizado la tarde de este jueves, por lo que fue consignado ante el Ministerio Público.

El detenido fue identificado como Juan García, de 32 años de edad, con domicilio en la colonia Ciudad Deportiva.

Los hechos ocurrieron sobre la calle Emiliano Zapata Sur, donde los oficiales realizaban patrullajes preventivos cuando observaron al individuo adoptar una actitud evasiva. Al notar la presencia de la unidad policiaca, el hombre emprendió la huida, lo que despertó las sospechas de los uniformados.

Tras una breve persecución, los policías lograron darle alcance y procedieron a realizarle una inspección preventiva, encontrándole un cuchillo oculto a la altura de la cintura.

Los elementos aseguraron el arma blanca y le informaron que incurría en el delito de portación de arma prohibida, por lo que fue arrestado y trasladado a la Jefatura de Policía. Posteriormente, Juan García fue certificado por el médico legista y quedó a disposición del Ministerio Público, autoridad que determinará su situación jurídica por el delito de portación de arma prohibida y lo que resulte.