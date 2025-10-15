Mujer detenida en operativo policial por posesión de sustancias en Monclova

MONCLOVA, COAH.– Un cateo realizado por fuerzas estatales y federales en un domicilio de la calle Hinojosa, en la Zona Centro y a pocos metros de una escuela primaria, culminó con el aseguramiento de droga y la detención de una mujer, presunta distribuidora.

El operativo se llevó a cabo la tarde del lunes tras una orden emitida por un juez de control. Elementos del Grupo de Reacción Centro (GRC) irrumpieron en el inmueble, donde localizaron alrededor de 300 dosis de cocaína y 50 de marihuana listas para su venta.

Durante la intervención, los agentes detuvieron a una mujer que se encontraba en la vivienda. Fue puesta a disposición del Ministerio Público federal por los delitos de posesión y probable distribución de narcóticos. Su situación legal será definida en las próximas horas.

La vivienda fue asegurada por personal de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), quedando bajo resguardo como parte del proceso ministerial. El operativo se desarrolló en una zona habitacional con alta afluencia peatonal, lo que generó expectación entre vecinos y padres de familia de la escuela cercana.

El despliegue estuvo encabezado por el Mando Regional de la Policía Estatal, Luis Ángel Estrada Picena, en coordinación con el Delegado Regional de la Fiscalía General del Estado, Miguel Ángel Medina Torres, quienes destacaron que la intervención derivó de investigaciones previas relacionadas con la venta de droga en el sector.

Autoridades estatales y federales reiteraron que este tipo de acciones forman parte de una estrategia permanente para frenar el narcomenudeo y garantizar la seguridad de las familias coahuilenses.