Detenida por tráfico de influencias liberada en Monclova

MONCLOVA, COAH.- El esfuerzo de las autoridades en el combate a la venta de droga quedó en nada luego de que Hilda “N”, una mujer detenida durante un cateo en la colonia Santa Bárbara, fue liberada apenas tres horas después de su arresto, presuntamente por tráfico de influencias.

El operativo, que movilizó la noche del martes a elementos del Ejército Mexicano, la Policía Estatal, la Policía Municipal y la Fiscalía General de la República, se llevó a cabo sobre la calle Rosario, entre Múzquiz y Ocampo. En el lugar fueron halladas varias dosis de cristal y marihuana listas para su venta.

La vivienda fue acordonada mientras los agentes inspeccionaban el inmueble y detenían a Hilda “N”, señalada junto a su pareja como parte de un punto activo de distribución de drogas. Él no fue detenido.

Sin embargo, el trabajo de las autoridades fue opacado por la rápida liberación de la mujer, quien, según fuentes cercanas al caso, fue dejada en libertad antes de la medianoche gracias a la intervención de su hija, una funcionaria local.

Trascendió que la hija de la detenida solicitó “apoyo” directamente de Jose Lúis Sepúlveda Ministerio Público, quien autorizó su liberación pese a que la mujer había sido detenida en flagrancia durante el operativo conjunto.

Vecinos del sector expresaron indignación al enterarse de que la presunta narcomenudista ya se encontraba en libertad, señalando que la acción dejó en evidencia la impunidad y el poco valor del esfuerzo realizado por las corporaciones que participaron en el cateo.