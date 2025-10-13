Incendio de hierba seca moviliza emergencia en Monclova

MONCLOVA, COAH.- Un incendio de hierba seca a orillas de la avenida Montessori generó una fuerte movilización de cuerpos de emergencia la tarde de este lunes, luego de que el fuego se propagara rápidamente y avanzara peligrosamente hacia zonas habitadas y una estación de servicio.

Las llamas comenzaron a registrarse alrededor de las 15:00 horas, justo a la altura de una gasolinera ubicada sobre la mencionada avenida.

La densa columna de humo alertó a vecinos y automovilistas, quienes solicitaron auxilio a través de los números de emergencia.

Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos y personal de Protección Civil arribaron de inmediato para tratar de contener el fuego, que se extendía con rapidez debido al viento y las condiciones secas del terreno.

Durante las labores, el siniestro avanzó hacia la parte posterior de la colonia 23 de Abril, lo que encendió las alarmas entre los habitantes del sector, temerosos de que las llamas alcanzaran viviendas cercanas.

Ante el riesgo de que el fuego llegara a las instalaciones de la gasolinera o afectara instalaciones estratégicas, se solicitó el apoyo de la Comisión Federal de Electricidad, cuyos trabajadores se presentaron en el sitio para vigilar las líneas de alta tensión que cruzan el área.

Aunque no se reportaron personas lesionadas, las labores de contención continuaban hasta entrada la tarde, mientras los bomberos trabajaban para evitar que el incendio se descontrolara aún más.

De manera extraoficial, se mencionó que el siniestro pudo haber sido provocado, por lo que no se descarta una investigación para esclarecer el origen del fuego.