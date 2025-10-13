Estampa moto en automóvil

MONCLOVA, COAH. - Un joven motociclista resultó lesionado y tuvo que ser trasladado a un hospital la mañana de este lunes, luego de estrellarse en un automóvil que se le atravesó imprudentemente en el bulevar San José, en el sector oriente de la ciudad. El impacto dejó daños materiales y la movilización de cuerpos de auxilio y autoridades.

El percance ocurrió alrededor de las 10:30 horas en el cruce de la calle Purísima con el bulevar San José, en la colonia Pedregal de San Ángel. La víctima fue identificada como Antony Alán Cabrera Esparza, de 20 años, con domicilio en Calle Río de Janeiro número 818, Colonia Chinameca. Antony circulaba a bordo de su motocicleta Vento, modelo 2025, de color gris, con dirección al norte sobre el bulevar San José.

El conductor señalado como responsable es Alfredo Chávez Gómez, quien manejaba un automóvil KIA Rio, modelo 2018, de color guindo. Según el peritaje preliminar, el accidente se produjo cuando el conductor del KIA intentó realizar una maniobra para tomar la calle Purísima, atravesándose al paso de la motocicleta que circulaba con preferencia. El impacto fue inevitable, y el joven motociclista se estrelló violentamente contra el costado derecho del automóvil.

Tras el choque, paramédicos de la Cruz Roja Mexicana se trasladaron al lugar para brindar los primeros auxilios a Antony Alán, quien presentaba diversas molestias físicas. Debido a sus lesiones, fue inmovilizado y trasladado a la Clínica 86 del IMSS para una valoración médica más completa. Oficiales del Departamento de Control de Accidentes realizaron el peritaje para determinar la responsabilidad. Detectives de la Agencia de Investigación Criminal también acudieron para abanderar el área y evitar un percance mayor.

El conductor del KIA fue asegurado en el lugar por las autoridades, siendo el probable responsable de los daños materiales y las lesiones en agravio del motociclista. Ahora tendrá que llegar a un arreglo para cubrir los gastos médicos y de reparación.