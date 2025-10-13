Colisión Vehicular en Bulevar Francisco I. Madero de Monclova

MONCLOVA, COAH. - Una colisión vehicular se registró la mañana de este lunes sobre el concurrido bulevar Francisco I. Madero, luego de que la conductora de una camioneta tipo pick-up intentara esquivar a un vehículo que se le atravesó, terminando por impactar a un automóvil compacto.

El percance, ocurrido a la hora pico, generó la inmediata movilización de los elementos de las autoridades municipales.

Los hechos se reportaron cerca de las 07:50 horas, a escasos metros del cruce con la calle República del Salvador.

Ambos vehículos circulaban en la misma dirección, hacia el oriente, sobre el par vial del bulevar Francisco I. Madero.

La probable responsable del choque fue identificada como Ana Itzel Camargo Toribio, de 31 años, con domicilio en avenida Vicente Riva Palacio número 230, de la colonia Juárez Pantitlán, Nezahualcóyotl, Estado de México.

Ana Itzel conducía una camioneta Dodge RAM-700, modelo 2016, de color gris.

Según la versión inicial, la conductora realizó una maniobra de emergencia para evitar chocar contra otro vehículo que se le atravesó de manera imprudente en el carril.

Al desviarse bruscamente, perdió el control e impactó al vehículo que viajaba frente a ella.

El vehículo afectado es un Honda Civic, modelo 2019, de color rojo.

El probable afectado fue identificado como Franco Xavier Saucedo Rentería, de 37 años.

Tras la colisión, ambos vehículos quedaron varados en el carril, lo que dificultó momentáneamente el flujo vehicular.

Al lugar acudieron elementos de Control de Accidentes, quienes tomaron conocimiento de los hechos y realizaron el peritaje correspondiente para determinar la responsabilidad final del accidente y cuantificar los daños materiales. La conductora de la camioneta RAM-700 fue señalada como la probable responsable al no mantener la debida distancia o control de su unidad tras la maniobra.