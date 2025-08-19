Detenido joven de 23 años por agresión a su pareja en Fraccionamiento Carranza

.- Un joven de 23 años fue detenido la madrugada del martes en el Fraccionamiento Carranza, luego de ser señalado por agredir físicamente a su pareja sentimental.

El presunto responsable fue identificado como Fabián Correa Menchaca, quien fue asegurado por elementos preventivos tras un reporte de violencia familiar en la calle Sor Juana Inés de la Cruz.

De acuerdo con las autoridades, vecinos escucharon gritos y solicitaron la presencia de las autoridades al percatarse de que una mujer pedía auxilio.

Al llegar al lugar, los uniformados confirmaron el caso de violencia al dialogar con la afectada, por lo que procedieron a detener a Fabián y lo trasladaron a los separos municipales.

La Policía intervino, pero la mujer, a pesar de la agresión, se negó a formular cargos en contra de su pareja, evitando ser consignado a las autoridades correspondientes.

Fabián quedó a disposición del juez calificador en turno, quien ordenó su encierro en una celda bajo una falta administrativa.