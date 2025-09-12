Hombre herido en colonia Bellavista por agresión con cuchillo

Armando "N" de 55 fue trasladado de emergencia al Hospital general Amparo Pape de Benavides en Monclova.

BRENDA REBOLLOSO

FRONTERA, COAH. – Un hombre de 55 años, identificado como Armando "N", resultó gravemente herido la noche de ayer tras ser atacado sorpresivamente con un cuchillo por un desconocido en la colonia Bellavista.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 23:00 horas del jueves, en la esquina de las calles Durango y Almadén.

Según testigos, el hombre fue abordado sin previo aviso por el agresor, quien, sin motivo aparente, lo atacó violentamente con un arma blanca.

El violento asalto dejó a Armando tendido en el suelo, con una herida profunda que le ocasionó una considerable pérdida de sangre.

Vecinos de la zona escucharon los gritos de auxilio y corrieron a prestar ayuda. Fue entonces cuando dieron aviso a los cuerpos de emergencia, quienes llegaron al lugar minutos después.

Al llegar, los paramédicos de la Cruz Roja estabilizaron a la víctima en el sitio antes de trasladarlo al Hospital General Amparo Pape de Benavides en Monclova.

Armando "N" fue ingresado de inmediato en la sala de urgencias, donde los médicos comenzaron a atender la herida, que se localizaba en el torso.

Su estado de salud fue reportado como delicado, debido a la gravedad del corte, y quedó bajo observación médica mientras se determinaba el alcance de las lesiones internas.

El agresor, por su parte, huyó rápidamente del lugar, lo que generó alarma y preocupación entre los residentes de la colonia Bellavista.

Aunque las autoridades llegaron al sitio rápidamente, el responsable ya se encontraba lejos, por lo que se inició una investigación para dar con su paradero.