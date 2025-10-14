Arrestado hombre en posesión de cristal en Monclova

MONCLOVA, COAH.- Un hombre fue arrestado la tarde de este martes en la colonia Emiliano Zapata, luego de ser sorprendido en posesión de una cantidad considerable de cristal.

El detenido, identificado como Luis Miguel Reyna Contreras, de 42 años y conocido como "El Tonono", fue capturado por elementos de la Policía Municipal tras mostrar una actitud evasiva al percatarse de la presencia de la unidad policiaca.

Los hechos ocurrieron sobre la calle 22, donde los oficiales notaron el comportamiento sospechoso de Reyna Contreras y decidieron interceptarlo.

Al someterlo a una revisión corporal, se descubrió que el sujeto ocultaba la droga en la bolsa de su short. Ante la evidencia, los oficiales procedieron a su detención y aseguraron el narcótico.

Luis Miguel fue trasladado a la Comandancia Municipal, donde el juez calificador en turno ordenó que fuera puesto a disposición del Ministerio Público bajo el cargo de posesión de narcóticos y/o lo que resulte.