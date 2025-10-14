Mujer Embarazada Hospitalizada tras Choque Auto-Camioneta en Monclova

MONCLOVA, COAH.- Una mujer embarazada fue trasladada a un hospital luego de resultar con molestias físicas durante un accidente vial registrado la mañana de este martes en la Zona Centro, luego que impactó su auto contra una camioneta repartidora de tortillas.

El percance ocurrió alrededor de las 09:10 horas en el cruce de las calles Francisco Murguía y Cuauhtémoc, en la Zona Centro, hasta donde llegaron autoridades y socorristas.

La conductora de un Honda Accord dorado modelo 2020, identificada como Ileana Michelle Andrade Cantú, de 25 años y vecina de la colonia Ampliación Hipódromo, quien cuenta con siete meses de gestación, circulaba por Francisco Murguía cuando omitió el alto correspondiente.

Al no detenerse, terminó chocando contra la llanta trasera derecha de una camioneta Dodge Dakota modelo 2007, color blanco, conducida por Julián Casas Vázquez, de 52 años, domiciliado en el Fraccionamiento Moderno, quien se dirigía a repartir tortillas.

Ileana, fue auxiliada por paramédicos de Cruz Roja Mexicana, que la trasladaron al Hospital General Amparo Pape de Benavides para valoración médica al resentir dolor, como consecuencia del choque.

El vehículo de la responsable resultó con daños visibles tras el impacto, mientras que la camioneta presentó afectaciones menores.

Oficiales del Departamento de Control de Accidentes acudieron al sitio para tomar conocimiento y elaborar el peritaje correspondiente, a fin de deslindar responsabilidades.