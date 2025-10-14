Bomberos de Monclova controlan corto circuito en colonia Cañada Sur

MONCLOVA, COAH.– Un fuerte susto vivieron vecinos de la colonia Cañada Sur, luego de que un corto circuito en la extensión de un pulidor generó una densa columna de humo e hizo creer que una vivienda estaba incendiándose, lo que movilizó a Bomberos y policías municipales.

Fue alrededor de las 10:20 de la mañana de este martes cuando al número de emergencias 911 comenzaron a llegar reportes que alertaban sobre llamas visibles en una casa ubicada en la calle Nelly Campobello, esquina con Felipe Ángeles.

Automovilistas y residentes aseguraban que del interior del domicilio salían llamaradas, por lo que personal del Heroico Cuerpo de Bomberos se trasladó con premura al sitio, acompañado por elementos preventivos.

Al ingresar, los vulcanos comprobaron que el fuego no había alcanzado la estructura de la vivienda; se trataba de un corto circuito originado por una extensión conectada a un pulidor, situación que fue controlada de inmediato para evitar que las chispas provocaran un siniestro mayor.

La propietaria del domicilio agradeció la rápida reacción del personal de emergencias, que actuó con prontitud para descartar riesgos y proteger a los ocupantes del inmueble.

Antes de retirarse, los Bomberos emitieron recomendaciones de seguridad a los habitantes para prevenir situaciones similares, especialmente relacionadas con el uso de extensiones y herramientas eléctricas.