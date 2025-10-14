Policía Preventiva Municipal detiene a dos hombres por intento de robo en Monclova

MONCLOVA, COAH. — La rápida intervención de la Policía Preventiva Municipal permitió la detención de dos hombres la mañana de este martes después de ser reportados brincando por los techos de viviendas en la colonia Primero de Mayo, mientras pretendían perpetrar un robo pues ya llevaban hasta un tanque de gas.

El aviso llegó alrededor de las 09:50 horas y agentes se desplazaron en la unidad 220 hasta la calle Manuel M. Ponce, entre las calles Coahuila y Salvador Díaz Mirón.

Al arribar, los oficiales localizaron a dos personas sobre la azotea de un domicilio llevando un cilindro de gas, por lo que procedieron a entrevistarlas y pedirles que descendieran.

Al bajar, uno de los hombres intentó huir y arrojó el arma que portaba; se trató de un cuchillo tipo serrucho con hoja de aproximadamente 50 centímetros, que fue asegurado por los elementos.

Ante esto, los oficiales aseguraron a Leonel de la Rosa Carrales, de 30 años, domiciliado en la misma calle Manuel M. Ponce número 1348, y a su amigo de fechorías, Juan Gerardo Gallegos Valenzuela, de 28 años, con domicilio en calle Jesús Carranza número 1232.

Ambos fueron trasladados a las instalaciones de Seguridad Pública para certificación médica y posterior puesta a disposición del Agente del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado.

El primero es imputado por la comisión del delito de portación de arma prohibida y lo que resulte mientras que su amigo, enfrenta cargos por amenazas y/o lo que resulte. El arma fue puesta a disposición del Ministerio Público.