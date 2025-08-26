Detenido hombre por intento de robo en jardín de niños Amparo Pape de Benavides

Un hombre fue detenido en el acto tras meterse a robar y dejar sin luz el jardín de niños Amparo Pape de Benavides, ubicado en la colonia Colinas de Santiago, durante la tarde de ayer, aprovechando los últimos días del periodo vacacional.

El detenido fue identificado como Roberto Martínez, de 38 años, quien ingresó a las instalaciones con la intención de sustraer objetos y causó daños dentro del centro educativo. Vecinos del lugar notaron la presencia sospechosa del sujeto y de inmediato dieron aviso a la Policía Escolar.

Al arribar al lugar, los oficiales sorprendieron a Roberto en plena acción, tratando de llevarse el cableado eléctrico y causando destrozos. La rápida intervención de las autoridades evitó que el sujeto escapara con el cableado, asegurando tanto al individuo como lo que intentaba robar.

Tras su detención, Roberto fue trasladado a las instalaciones de la Comandancia Municipal para luego ser consignado ante el Ministerio Público, por los delitos de daños dolosos y robo.