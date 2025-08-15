Pareja enfrenta detención por violenta discusión en colonia Cedros

Un violento altercado entre una pareja en la colonia Cedros culminó con una agresión física por parte de ambos, resultando en la detención de la mujer que apuñaló a su pareja con un desarmador.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 11:45 horas de este viernes cuando Kasandra Yaqueline Martínez Sánchez, de 28 años, intentó dejar el hogar de su pareja, José Alberto Torres Saucedo, de 20 años, quien aseguró que iría a drogarse.

Según la versión de Kasandra, la discusión se originó porque ella quería irse, lo que provocó que su pareja la golpeara. Ella alegó que él intentó ahorcarla, por lo que reaccionó golpeándolo en defensa propia.

En medio del conflicto, José Alberto arrojó un pedazo de vidrio a Kasandra, hiriéndola en el pecho, lo que intensificó aún más la pelea. En respuesta, Kasandra tomó un desarmador estrella y lo apuñaló en la pierna derecha y en el tórax.

Los oficiales llegaron rápidamente al lugar y encontraron a la pareja enfrentándose verbalmente. Al ser entrevistados, ambos confirmaron los hechos y se informó que la agresión de José Alberto hacia Kasandra había sido la causa del altercado.

Los uniformados procedieron a la detención de ambos por su probable participación en el delito de violencia familiar.

Kasandra y José Alberto fueron trasladados a las instalaciones de la Comandancia Municipal, donde el lesionado fue examinado por paramédicos de Cruz Roja, quienes indicaron que las lesiones eran superficiales.

La pareja quedó en manos del juez calificador, quien se encargó de consignar al hombre al centro de Justicia y Empoderamiento para las Mujeres, mientras la joven fue turnada al Ministerio Público bajo el cargo de lesiones y/o lo que resulte.