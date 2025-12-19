Policía controla pelea en Monclova: tres personas arrestadas

MONCLOVA, COAH.— Una noche de copas terminó en golpes, gritos y detenidos luego que una riña entre tres personas movilizó a corporaciones policiacas y cuerpos de auxilio en la zona de cantinas del bulevar Harold R. Pape, a la altura de la colonia Primero de Mayo.

Los hechos se registraron cerca de la 01:00 horas, cuando dos hombres identificados como Iván y Carlos Adolfo salieron de uno de los establecimientos y comenzaron a hacerse de palabras sobre la banqueta, situación que rápidamente escaló a los golpes ante la mirada de otros clientes.

De acuerdo con los primeros datos recabados por las autoridades, el conflicto habría iniciado por Lucía, pareja sentimental de Carlos Adolfo, luego de que Iván presuntamente la miró con intenciones que no fueron del agrado del acompañante, detonando el reto a golpes.

En cuestión de segundos, ambos sujetos se enfrentaron, resultando Carlos Adolfo con golpes visibles en el rostro tras ser derribado y quedar tendido en el suelo, mientras Lucía gritaba y exigía que dejaran de agredirlo, sumándose al altercado verbal.

Al sitio arribaron elementos de la Policía Municipal para controlar la situación, así como paramédicos del Grupo de Rescate y Urgencias Médicas, quienes valoraron al lesionado y descartaron la necesidad de traslado a un hospital, al no presentar heridas de gravedad.

Luego de restablecer el orden, los oficiales procedieron al arresto de los tres involucrados por alterar el orden público, siendo trasladados a las instalaciones de Seguridad Pública, donde quedaron a disposición del juez calificador para que se determinara su situación legal.