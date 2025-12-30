Monclova: Arrestan a Daniel Alvarado tras intento de asalto

MONCLOVA, COAH.— Una actitud agresiva y amenazas directas contra elementos de la Policía Municipal derivaron en la detención de un sujeto la mañana de este martes en la colonia Guadalupe, luego que intentó evadir a los oficiales que se movilizaron por un fallido asalto en una tienda de conveniencia.

Los hechos se registraron alrededor de las 09:00 horas, cuando oficiales de Seguridad Pública Municipal realizaban rondines a bordo de la unidad 256 sobre la avenida Acereros, cruce con avenida Brasil, cuando fueron alertados sobre los violentos hechos así como las características de uno de los delincuentes.

En ese punto, los uniformados detectaron a un hombre que, al notar la presencia policial, mostró una conducta nerviosa y evasiva, intentando huir corriendo del lugar. Contaba con todas las características de uno de los involucrados en el fallido atraco.

Ante esta reacción, los oficiales descendieron de la patrulla y le dieron alcance, cuestionado sobre su intento de fuga; el individuo respondió de forma violenta y desafiante, profiriendo amenazas directas contra los agentes, asegurando que "mejor se fueran" y lanzando advertencias de muerte y agresión, además de negar haber cometido algún robo.

Debido a la gravedad de las amenazas y su comportamiento hostil, los oficiales procedieron a la detención legal de quien fue identificado como Daniel Alvarado Guía, de 31 años de edad, con domicilio en la colonia Independencia.

El detenido fue asegurado por su probable participación en el delito de amenazas y lo que resulte, siendo trasladado a las instalaciones de Seguridad Pública Municipal de Monclova para su certificación médica y posterior puesta a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado.

De manera extraoficial, se informó que minutos antes de su detención, el sujeto presuntamente intentó asaltar una tienda de conveniencia ubicada en la colonia Nicaragua, dentro del sector Guadalupe, en compañía de un cómplice que logró darse a la fuga luego de que los empleados activaran el botón de pánico, frustrando el atraco.

Las autoridades continúan con las investigaciones para ubicar al segundo implicado y determinar la posible relación del detenido con otros hechos delictivos registrados en la zona.