Detienen a Edgar N en Monclova por abigeato agravado

MONCLOVA, COAH.– Tras labores de investigación y seguimiento, elementos de la Agencia de Investigación Criminal lograron la detención de un hombre señalado como presunto responsable del delito de abigeato agravado, en hechos ocurridos en la región desierto del estado.

El aseguramiento se llevó a cabo mediante el cumplimiento de una orden de aprehensión en contra de Edgar N, quien era buscado por su probable participación en este delito que afecta directamente al sector ganadero.

De acuerdo con la información proporcionada por la Fiscalía General del Estado de Coahuila, la captura fue realizada por agentes de la AIC Región Centro, quienes actuaron conforme a los protocolos establecidos y en coordinación con otras autoridades.

El detenido fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente, donde en las próximas horas se definirá su situación legal conforme al proceso correspondiente.

Este tipo de acciones, señalaron autoridades, forman parte de la estrategia para combatir los delitos que impactan a las comunidades rurales, donde el robo de ganado representa un golpe directo al sustento de muchas familias.

La Fiscalía reiteró su compromiso de continuar trabajando en la investigación y persecución de estos delitos, con el objetivo de garantizar la seguridad y el estado de derecho en todas las regiones del estado.