De tiendas de conveniencia capturan en Frontera a presunto asaltante

FRONTERA, COAH.— Un operativo de vigilancia preventiva permitió a elementos de la Policía Municipal detener a un hombre presuntamente relacionado con una serie de asaltos registrados en tiendas de conveniencia de la región, luego de sorprenderlo actuando de manera sospechosa en la colonia Guadalupe Borja.

Los hechos ocurrieron durante un recorrido de rutina, cuando los oficiales detectaron a un individuo que merodeaba las calles del sector con una conducta inusual. Al aproximarse para entrevistarlo, el sujeto —identificado como Jesús Roberto, de 37 años, vecino de la colonia Industrial de Monclova— comenzó a mostrar un evidente nerviosismo.

La actitud evasiva pronto escaló a agresiones verbales. Según el reporte policial, Jesús Roberto lanzó amenazas contra los uniformados. Ante su comportamiento, los oficiales procedieron a someterlo y trasladarlo a la Comandancia Municipal para su certificación y registro.

Acciones de la autoridad

Una vez en las instalaciones, la revisión de su media filiación arrojó coincidencias con la descripción de uno de los probables responsables de diversos atracos recientes cometidos en tiendas de conveniencia, lo que abrió una nueva línea de investigación en su contra.

El detenido fue finalmente puesto a disposición del Ministerio Público por el delito de amenazas, autoridad que determinará su situación legal y analizará su posible participación en los robos reportados en la región.