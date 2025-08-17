Detenido Joven por Robar Recolector de Agua en Coahuila

Un joven de apenas 19 años fue detenido por elementos de la Policía Municipal luego de ser sorprendido robando un recolector de agua del domicilio de su vecino en la colonia Colinas de Santiago, pero logró evitar ser turnado ante el Ministerio Público gracias al perdón que le otorgó la víctima, motivado por sus creencias religiosas.

El señalado responde al nombre de Eduardo Daniel García López, con domicilio en calle Providencia de Coahuila número 1127A.

Fue asegurado la mañana del sábado, cuando intentaba huir cargando en la espalda una tina de color café que momentos antes había sustraído.

El afectado, habitante de la calle Nogalera, relató que al salir de su domicilio sorprendió al joven delincuente llevándose su recolector de agua, por lo que de inmediato lo siguió mientras solicitaba el apoyo de la Policía Municipal.

Gracias a la rápida intervención de oficiales preventivos, el ladrón fue detenido a unas cuadras del lugar, llevando a cuestas la tina al estilo del legendario 'Pípila'.

Tanto el sujeto como el objeto robado fueron trasladados a la Comandancia Municipal.

Sin embargo, ya ante el juez calificador en turno, el afectado decidió no presentar cargos en contra de Eduardo, argumentando que sus convicciones cristianas le impedían actuar con rencor. Al haber recuperado su recolector, optó por el perdón.

Por esta razón, el joven no fue consignado ante la Fiscalía General del Estado, aunque permaneció detenido bajo una falta administrativa.