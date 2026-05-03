Detienen a mujer por intento de robo en Soriana Anáhuac, Monclova

MONCLOVA, COAH.– Una mujer de 53 años fue detenida la mañana de este sábado luego de ser sorprendida presuntamente intentando sustraer mercancía sin pagar de un centro comercial en la colonia Anáhuac.

Los hechos se registraron minutos antes de las 08:30 horas en la tienda Soriana Anáhuac, ubicada sobre la avenida Huemac, donde personal de seguridad detectó a una clienta que intentaba abandonar el establecimiento con diversos productos sin pasar por cajas.

Ante la situación, los empleados solicitaron el apoyo de las autoridades, arribando al sitio elementos de la Policía Preventiva Municipal, quienes procedieron a asegurar a María del Carmen Botello, de 53 años, vecina de la colonia El Mirador.

Tras el señalamiento directo por parte del personal del establecimiento, la mujer fue retenida en el lugar mientras se verificaba la situación. Aunque la mercancía fue recuperada en su totalidad, lo que evitó que el caso fuera turnado ante el Ministerio Público, la implicada no libró consecuencias legales.

Los oficiales la trasladaron a la Comandancia Municipal, donde quedó a disposición del juez calificador en turno por la falta administrativa cometida, cumpliendo con las horas de arresto correspondientes.