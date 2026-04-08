Menor apuñalado en Monclova: Roberto N hospitalizado tras ataque

MONCLOVA, COAH.— Un menor de 17 años terminó hospitalizado luego de ser herido con un arma blanca por otro adolescente que, junto a dos acompañantes, lo interceptó cuando caminaba por calles de la colonia Hipódromo. El ataque derivó en una intensa movilización policiaca, cuatro detenidos y el aseguramiento de réplicas de armas y equipo táctico.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 21:20 horas, cuando elementos preventivos patrullaban la avenida Oriente y fueron abordados por un cliente de un restaurante cercano.

El testigo informó que un grupo de vándalos a bordo de un Honda Accord gris había agredido a un menor, indicándoles además que uno de ellos le había enterrado una navaja en un hombro.

El lesionado, identificado como Roberto 'N', de 17 años, señaló a los oficiales el vehículo que aún circulaba a escasos metros del lugar.

De inmediato, los preventivos interceptaron el automóvil, del cual descendieron tres sujetos que intentaron amedrentar a los policías con amenazas y frases altaneras, asegurando que "no sabían con quién se metían". La estrategia, lejos de ayudarles, terminó complicando su situación.

Los detenidos fueron identificados como Emilio Hernández, de 18 años; Gerardo Rodríguez, de 22; y Kevin Guajardo García, de 18 años. Durante la inspección del vehículo, los uniformados localizaron varias réplicas de armas, una pistola de juguete y equipo táctico, por lo que todos fueron asegurados.

Roberto 'N' reconoció plenamente a Kevin como su agresor, indicando que fue él quien lo apuñaló al menos una vez en el hombro. Por ello, Kevin quedó a disposición del Ministerio Público por el delito de homicidio en grado de tentativa y lo que resulte, mientras que Emilio y Gerardo fueron consignados por amenazas, usurpación de funciones y faltas que les resulten.

Mientras los oficiales realizaban las detenciones, un vecino —identificado como Luis Rodríguez, de 50 años, vecino de la calle 12 de la misma colonia— salió de su vivienda y decidió intervenir "sin tener vela en el entierro", enfrentándose a los policías. Por alterar el orden y entorpecer la labor de las autoridades, también fue asegurado y trasladado a la Comandancia Municipal.

Paramédicos de la Cruz Roja trasladaron a Roberto 'N' al Hospital General Amparo Pape de Benavides, donde recibió atención especializada. El caso quedó en manos del Ministerio Público, quien determinará la responsabilidad correspondiente de cada uno de los involucrados.