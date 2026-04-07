Castaños: tractocamión se vuelca y causa tensión en la carretera

CASTAÑOS, COAH.— Un aparatoso accidente sobre la carretera federal 53, en el tramo Castaños – Monterrey, puso en alerta a automovilistas la tarde de este martes, luego que el segundo remolque de un tractocamión terminara volcado tras desbalancearse la carga a la altura del ejido El Tanquito.

El operador fue identificado como José Fabián Pérez Ortega, de 65 años, originario de Matamoros, Tamaulipas, quien conducía un tractocamión Kenworth rojo con doble remolque. Según los primeros informes, el hombre circulaba hacia el norte cuando el peso del segundo contenedor lo venció inesperadamente, provocando que éste se recostara sobre la carpeta asfáltica y se desprendiera parcialmente.

La escena generó tensión entre los automovilistas que transitaban por el área, quienes tuvieron que disminuir la velocidad para evitar otro percance. A pesar del fuerte susto y lo aparatosa que lucía la volcadura, el conductor logró salir por su propio pie y no presentó lesiones graves.

Paramédicos de Bomberos Voluntarios de Castaños acudieron al sitio para valorar al trailero, confirmando que no requería traslado hospitalario. Elementos de Seguridad Pública Municipal también se presentaron para realizar labores de abanderamiento y acordonar el área, evitando que la situación se complicara.

Minutos después, personal de la Guardia Nacional División Caminos tomó conocimiento del incidente e inició el peritaje para deslindar responsabilidades y coordinar el retiro del vehículo siniestrado, lo que mantuvo afectada la circulación de manera temporal.

Aunque no se registraron heridos, el percance recordó a los automovilistas el riesgo latente al transitar por esta concurrida carretera, especialmente para unidades de carga pesada.