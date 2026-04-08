Por 'volarse' alto lo embiste auto y sale 'volando'

FRONTERA, COAH - Un motociclista resultó lesionado la noche de ayer luego de ignorar un señalamiento de alto en el cruce del bulevar Juárez y calle Sinaloa, en el municipio de Frontera, provocando un aparatoso accidente que movilizó a cuerpos de emergencia.

El lesionado fue identificado como Sergio Rigoberto Leyva, de 35 años, quien conducía una motocicleta marca Honda en color rojo.

De acuerdo con los primeros informes recabados en el lugar, el hombre circulaba sobre la calle Sinaloa y, al llegar al cruce con el bulevar Juárez, no respetó el señalamiento gráfico, invadiendo la vía de preferencia.

¿Cómo ocurrió el accidente?

En ese momento, un automóvil Chevrolet Camaro en color rojo, que era conducido por Miguel Emmanuel Herrera, circulaba con derecho de paso sobre el bulevar Juárez. Debido a la trayectoria y la cercanía, el conductor no logró evitar el impacto, embistiendo al motociclista y proyectándolo varios metros sobre la carpeta asfáltica.

Acciones de la autoridad

Tras el fuerte choque, testigos dieron aviso al sistema de emergencias, arribando al sitio paramédicos de la Cruz Roja, quienes brindaron los primeros auxilios al lesionado. Posteriormente, Sergio Leyva fue trasladado de urgencia al Hospital General Amparo Pape de Benavides en Monclova, donde quedó bajo atención médica.

Elementos de Control de Accidentes acudieron para tomar conocimiento de los hechos, realizar el peritaje correspondiente y deslindar responsabilidades.

El percance generó momentánea congestión vial en la zona, mientras las autoridades realizaban las labores necesarias y retiraban las unidades involucradas.