Aplasta portón a niña de 12 años

MONCLOVA, COAH.— Una niña de 12 años terminó seriamente lesionada la noche de ayer luego de que un portón metálico de gran peso colapsara repentinamente y cayera sobre ella en la colonia Del Río, provocando una intensa movilización de cuerpos de emergencia y vecinos alarmados por el estruendo.

La menor, identificada como Alma N, se encontraba en el exterior de un domicilio cuando la estructura metálica cedió sin previo aviso y la aplastó parcialmente, dejándola tendida en el suelo con fuertes dolores y sin posibilidad de levantarse por sí misma.

¿Cómo ocurrió el accidente?

Vecinos del sector señalaron que el golpe resonó en varias cuadras y de inmediato llamaron al Sistema Estatal de Emergencias.

Paramédicos del Grupo de Rescate y Urgencias Médicas (GRUM) arribaron rápidamente al sitio, donde valoraron a la pequeña y le brindaron atención prehospitalaria. La niña presentaba golpes y posibles fracturas derivadas del impacto, por lo que fue inmovilizada y trasladada al Hospital General Amparo Pape de Benavides.

Detalles confirmados

Primeros informes médicos indicaron que las lesiones, aunque de consideración, no ponían en riesgo su vida; sin embargo, quedó bajo observación para descartar daños mayores.

El área fue asegurada por personal de auxilio mientras familiares llegaban al nosocomio para acompañar a la menor.

El incidente generó preocupación entre los habitantes de la colonia, quienes señalaron la necesidad de revisar constantemente portones y estructuras metálicas pesadas para evitar tragedias similares.