Intento de incendio genera alarma en Monclova

MONCLOVA, COAH. - Una rápida intervención de elementos de Seguridad Pública Municipal evitó que un hombre presuntamente incendiara su automóvil y una vivienda durante la medianoche del martes en la colonia Nueva Miravalle.

Los hechos ocurrieron en el cruce de las calles Xochimilco y Tehuacán, en ese sector del sur poniente de la ciudad. Sandra Elizabeth Posada Méndez, de 40 años, solicitó auxilio a través del sistema de emergencias al reportar que su pareja intentaba prender fuego tanto a la casa como a un vehículo.

Tras recibir el reporte, oficiales municipales se trasladaron de inmediato al lugar, donde confirmaron que un hombre pretendía incendiar un automóvil, por lo que intervinieron para controlar la situación y evitar que el incidente escalara.

De acuerdo con el reporte, los policías dialogaron con Uriel Everardo Lara Gómez para intentar calmarlo; sin embargo, ante el riesgo que representaba su conducta, procedieron a someterlo y asegurarlo.

La intervención permitió evitar un posible incendio o una explosión que pusiera en riesgo a los habitantes del domicilio y a los vecinos del sector.

Una vez detenido, Uriel Everardo Lara Gómez fue trasladado a las celdas de Seguridad Pública Municipal, donde quedó a disposición del Ministerio Público. Su situación jurídica dependerá, además, de la denuncia que presente la persona afectada.

Vecinos de la colonia Nueva Miravalle señalaron a los oficiales que no era la primera ocasión en que el ahora detenido protagonizaba disturbios en el sector. También indicaron que la pareja tenía poco tiempo de haberse establecido en ese domicilio.