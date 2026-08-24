Frontera: Policías realizan recorridos tras reportes de disparos

FRONTERA, COAH.- La madrugada se vio interrumpida por un reporte de presuntas detonaciones de arma de fuego en la colonia Huizachal, donde vecinos alertaron a las autoridades sobre varios disparos.

El llamado de emergencia fue recibido alrededor de la 1:00 horas, luego de que habitantes reportaran haber escuchado las detonaciones en el cruce de las calles Palmillas y Josefina Flores.

Ante la alerta, varias unidades de las corporaciones de seguridad se trasladaron al sector y desplegaron un recorrido por las vialidades para ubicar el punto donde presuntamente se habrían registrado los disparos.

Los oficiales establecieron contacto con residentes de la zona, quienes señalaron haber escuchado sonidos que identificaron como posibles detonaciones de arma de fuego. Algunos habitantes también indicaron que un episodio similar ya se había presentado anteriormente en el sector.

Con esta información, los policías ampliaron la búsqueda hacia calles aledañas y revisaron distintos puntos de los alrededores en busca de algún indicio relacionado con el reporte.

La movilización se prolongó durante varios minutos mientras los elementos inspeccionaban el área y verificaban los datos proporcionados por los vecinos.

Hasta ese momento, no se reportaron personas lesionadas, daños materiales ni detenidos relacionados con el llamado de emergencia.

Las unidades permanecieron en vigilancia mientras se realizaban las diligencias correspondientes para establecer si las detonaciones efectivamente ocurrieron y determinar su posible origen.