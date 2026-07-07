Accidente de taxi deja una mujer lesionada en Frontera

FRONTERA, COAH.- Una imprudencia al volante provocó un aparatoso accidente la tarde de este martes en la colonia Guadalupe Borja, donde el conductor de un vehículo de alquiler ignoró un señalamiento de alto, por lo que acabó estrellándose contra un automóvil deportivo. El percance dejó una mujer lesionada y cuantiosos daños materiales.

Los hechos se registraron alrededor de las 14:30 horas en el cruce de las calles Durango y Concepción Armendáriz, movilizando a paramédicos de la Cruz Roja Mexicana y a oficiales del Departamento de Control de Accidentes.

De acuerdo con las primeras investigaciones, Gonzalo Meraz, de 50 años de edad, vecino de la colonia Colinas de Santiago, en Monclova, conducía un Nissan March color blanco habilitado como vehículo del servicio público, cuando presuntamente hizo caso omiso al señalamiento gráfico de alto.

Al invadir la circulación preferente, el taxi fue impactado por un Chevrolet Camaro color gris, conducido por Demián Arellano, de 23 años de edad, vecino de la colonia Borja. La fuerza del impacto proyectó al automóvil deportivo contra un poste ubicado en una de las esquinas del crucero. Por fortuna, el chofer del deportivo logró estrellarse contra él.

Durante el encontronazo resultó lesionada Rocío Patricia Rivera, de 51 años de edad, vecina de la colonia Borja, quien viajaba como pasajera del vehículo de alquiler. Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana le brindaron los primeros auxilios en el lugar y posteriormente la trasladaron al Hospital General de Zona No. 9 del IMSS para recibir atención médica.

Los dos vehículos sufrieron severos daños materiales, por lo que fue necesario solicitar el apoyo de una grúa para remolcarlos a un corralón.

Finalmente, oficiales del Departamento de Control de Accidentes realizaron el peritaje correspondiente para establecer la mecánica del percance y deslindar responsabilidades, mismas que recayeron de manera preliminar sobre el conductor del taxi por no respetar el señalamiento de alto. Posteriormente, ambos conductores fueron trasladados a la Comandancia Municipal para buscar un acuerdo por los daños y las lesiones ocasionadas.