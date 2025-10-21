Camión refrigerante a punto de volcar en Monclova tras evitar choque

MONCLOVA, COAH.– El operador de un camión refrigerante estuvo a punto de protagonizar una volcadura en un puente elevado que cruza la avenida 3, luego de realizar una brusca maniobra para evitar chocar contra una camioneta que presuntamente le invadió el carril.

El accidente ocurrió durante la mañana de ayer sobre el bulevar Harold R. Pape, a la altura del citado puente, y movilizó a socorristas y elementos del Departamento de Control de Accidentes.

De acuerdo con los reportes oficiales, el percance se registró cuando un vehículo Suzuki XL7, modelo 2024, color naranja, conducido por Roberto Carlos De León Roque, de 40 años, vecino de la Privada Plutarco Elías Calles del Fraccionamiento Aguilar, circulaba sobre el bulevar en dirección al sur.

En un momento dado, la camioneta habría invadido el carril contiguo, lo que obligó al operador del camión refrigerante Nissan NP300, color blanco, modelo 2019, identificado como Jesús Ernesto Alonso Lugo, de 32 años, vecino de la colonia Asturias, a frenar bruscamente el volante para evitar el impacto.

La maniobra provocó que el camión chocara contra la camioneta, pero al frenar, la carga estuvo a nada de causar que volcaran, mientras que la Suzuki resultó con daños considerables en la parte lateral izquierda.

Una persona que viajaba en la camioneta fue auxiliada por paramédicos, quienes le brindaron atención debido a golpes leves y lo trasladaron a un hospital para una valoración médica más detallada.

Agentes de Control de Accidentes tomaron conocimiento de lo ocurrido y ordenaron el retiro de ambas unidades, que quedaron con cuantiosos daños materiales. La vialidad se vio parcialmente afectada durante varios minutos mientras se realizaban las maniobras de rescate y limpieza del área.