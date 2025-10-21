Intervención de autoridades ante sujeto dormido

MONCLOVA, COAH.– Un fuerte susto se llevaron vecinos de la colonia El Pueblo la mañana de este martes, al descubrir a un hombre aparentemente inconsciente tirado en una plaza pública, lo que desató la movilización de cuerpos de emergencia y autoridades policiacas.

El hecho se registró sobre la calle Matamoros, entre las calles Cedro y Trébol, cuando vecinos del sector notaron que un adulto mayor permanecía inmóvil sobre una de las bancas del lugar. Pensando que se trataba de una persona sin vida, los vecinos no dudaron en llamar de inmediato al número de emergencias.

Paramédicos del Grupo de Urgencias Básicas Coahuila (GUBC), junto con oficiales de la Policía Municipal y detectives de la Agencia de Investigación Criminal, arribaron rápidamente al sitio para verificar la situación.

Al acercarse al hombre, los socorristas intentaron reanimarlo y, para sorpresa de todos, este despertó sobresaltado.

El sujeto se identificó como Rafael Torres Rodríguez, de 66 años de edad, quien explicó que no cuenta con domicilio fijo y que simplemente había decidido descansar en la plaza luego de pasar la noche en la calle.

"Solo estaba dormido", comentó con evidente desconcierto ante la presencia de las patrullas y ambulancias.

Tras corroborar que no presentaba signos de deshidratación ni lesiones, los paramédicos descartaron cualquier emergencia médica.

Las autoridades dieron por concluida la intervención, mientras los curiosos respiraban aliviados al saber que todo había sido una falsa alarma.