Policía Municipal interviene en discusión entre jóvenes en Monclova

MONCLOVA, Coah.- Una discusión entre jugadores de fútbol movilizó a elementos de la Policía Municipal la noche de este martes al campo deportivo de la colonia 21 de Marzo, luego de que vecinos reportaran una presunta riña entre varios jóvenes.

El reporte se recibió cerca de las 23:00 horas, cuando habitantes del sector solicitaron la intervención de las autoridades al percatarse de que varios participantes de un partido sostenían una discusión en las instalaciones deportivas.

Tras recibir el llamado, los oficiales se trasladaron al lugar para verificar la situación y dialogaron con Marco Pizaña, quien les explicó que únicamente se había registrado una discusión entre los jugadores, sin que se tratara de una pelea.

De acuerdo con lo señalado a los policías, los ánimos se habían alterado durante el encuentro, pero los involucrados ya se disponían a retirarse del campo deportivo.

Luego de entrevistarse con los presentes y aclarar lo ocurrido, los oficiales tomaron conocimiento del reporte. No se informó sobre personas lesionadas ni detenidas por estos hechos.