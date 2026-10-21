Discusión de pareja termina en agresión a hombre

MONCLOVA, Coah. - Una discusión de pareja escaló hasta convertirse en una violenta agresión, luego de que un albañil terminara con una grave lesión en la boca, presuntamente causada por su esposa, quien le mordió el labio inferior y le arrancó parte del tejido.

El incidente ocurrió cerca de la medianoche en un domicilio de la calle Marianas, a la altura del número 620, casi en el cruce con Manuel Montejo, en la colonia Los Cedros, situación que movilizó a elementos de la Policía Municipal y paramédicos de la Cruz Roja Mexicana.

El afectado, identificado como José Guzmán, explicó que había sostenido una acalorada discusión con su pareja cuando, presuntamente, ella lo atacó y le provocó la lesión con una mordida en la boca.

Ante el sangrado y la gravedad de la herida, se solicitó ayuda a través de los números de emergencia. Los socorristas acudieron al lugar, le brindaron atención prehospitalaria y posteriormente lo trasladaron al Hospital General de Zona número 7 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), donde recibiría atención médica.

Por su parte, los policías que acudieron al domicilio fueron informados sobre lo ocurrido; sin embargo, la mujer señalada como presunta responsable ya se había retirado del lugar, por lo que no fue localizada.

Pese a la agresión, José Guzmán manifestó que no tenía intención de presentar cargos contra su pareja, por lo que, de acuerdo con la información disponible, el caso no derivó en una denuncia formal.