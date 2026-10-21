Policía Municipal actúa tras incidente en escuela de Monclova

MONCLOVA, Coah. - La presencia de un hombre que presuntamente ofrecía dinero a niñas a cambio de besos encendió las alertas en la Escuela Primaria José García Rodríguez, ubicada en la colonia Ampliación Guerrero, lo que provocó la movilización de elementos de la Policía Municipal.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 11:15 horas del lunes, cuando personal docente del plantel, situado sobre la calle 18, en su cruce con Puerto Tampico, solicitó apoyo de las autoridades tras detectar la presencia de un desconocido junto a la barda perimetral de la escuela.

De acuerdo con el reporte, el individuo, quien vestía un suéter rojo, se acercaba a las menores y presuntamente les ofrecía dinero a cambio de que le dieran besos, situación que fue advertida por las niñas y comunicada a sus maestras.

La directora del plantel, Claudia Castro, informó a los oficiales que el personal había hablado con el hombre para pedirle que se retirara; sin embargo, este se negaba a abandonar el lugar, por lo que decidieron solicitar la intervención policiaca.

Aunque los docentes señalaron que el individuo aparentemente presentaba algún problema de salud mental, no se proporcionó información que permitiera confirmar esa percepción.

Cuando los uniformados llegaron a la escuela, el hombre ya se había retirado. Los policías recorrieron las calles aledañas para tratar de localizarlo, pero no lograron ubicarlo.

Ante lo ocurrido, la situación fue reportada a las autoridades para que se tomara conocimiento de los señalamientos y se mantuviera la atención en el sector escolar.