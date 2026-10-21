Carambola en San Buenaventura

SAN BUENAVENTURA, Coah.- Una maniobra de retorno en la que una camioneta pick-up que remolcaba una traila invadió dos carriles terminó desencadenando una carambola entre dos automóviles sobre la carretera federal número 30, a la altura del kilómetro 18.

El accidente ocurrió la mañana de este miércoles, cuando Jaime Valadez Salas, de 66 años, vecino del fraccionamiento San Andrés, conducía una camioneta Ford pick-up de procedencia extranjera, acompañado de su esposa Norma, de 55 años.

Al intentar retornar sobre la carretera, el conductor se abrió hasta ocupar un segundo carril, obstruyendo el paso de un Chevrolet Malibu gris, manejado por Juan Carlos Garza, de 46 años, vecino de la colonia Solidaridad, quien tuvo que detener su marcha.

Sin embargo, mientras el Malibu esperaba para continuar su camino, fue impactado por alcance por un Nissan Sentra gris, conducido por Christian Orozco Mendoza, de 32 años, también residente de la colonia Solidaridad.

El golpe provocó que el Chevrolet Malibu fuera proyectado contra el camellón central, mientras que el Nissan Sentra terminó incrustado en la parte posterior del otro automóvil. Ambas unidades registraron daños materiales de consideración.

Tras el percance, paramédicos de Protección Civil de San Buenaventura atendieron a Juan Carlos Garza y lo trasladaron a la Clínica 10 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para descartar lesiones derivadas del impacto.

Elementos de las autoridades municipales acudieron al lugar para tomar conocimiento de los hechos y elaborar el peritaje correspondiente. Aunque la maniobra de la camioneta que remolcaba la traila habría obstruido la circulación, el choque por alcance involucró directamente al conductor del Sentra.

Debido a que Christian Orozco Mendoza no aceptó la responsabilidad por la colisión, el accidente fue consignado ante el Ministerio Público, instancia que se encargará de determinar las responsabilidades correspondientes.