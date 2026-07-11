Capturan en Cancún a Mario Álvarez Puga por presunta red de defraudación fiscal

Autoridades ministeriales detuvieron la noche del jueves en la zona hotelera de Cancún, Quintana Roo, al abogado Alejandro Mario Álvarez Puga, señalado por su presunta participación en una red de defraudación fiscal.

Tras su captura, fue trasladado al Reclusorio Sur de la Ciudad de México, donde permanece bajo resguardo de autoridades federales. Las investigaciones en su contra incluyen presuntos delitos de lavado de dinero, desvío de recursos públicos y operaciones mediante empresas fachada.

Mario Álvarez Puga es hermano de Víctor Manuel Álvarez Puga, empresario y abogado, esposo de la conductora Inés Gómez Mont. De acuerdo con la información difundida, Víctor Manuel fue detenido en septiembre en Estados Unidos y también es relacionado con la misma red.

Los involucrados son señalados de haber ocasionado un presunto desfalco cercano a los tres mil millones de pesos mediante contratos con la Secretaría de Gobernación y el sistema penitenciario federal durante la administración de Enrique Peña Nieto.

La Fiscalía General de la República (FGR) ordenó en enero de 2022 la detención de los presuntos operadores vinculados con este caso.

Víctor Manuel Álvarez Puga es originario de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. En el año 2000 fundó, junto con su hermano, el despacho Álvarez Puga & Asociados, firma integrada por abogados y contadores especializados en materia tributaria que, de acuerdo con la información disponible, tiene presencia en 45 ciudades de México y también opera en otros países, entre ellos Estados Unidos.