Madre denuncia presunta agresión sexual a su hija de 12 años en Monclova

MONCLOVA, COAH.- Un presunto caso de abuso sexual en agravio de una menor de 12 años movilizó la noche del viernes a elementos de la Policía Municipal hasta un domicilio de la colonia Las Flores, donde la madre de la afectada solicitó apoyo tras conocer el señalamiento.

De acuerdo con la información recabada, la mujer relató a los oficiales que su hija le confesó haber sido víctima de una presunta agresión sexual mientras se encontraba en una convivencia familiar realizada en otro domicilio por parte de su primo adolescente.

Acciones de la autoridad

Tras escuchar la versión de la madre, los uniformados le explicaron el procedimiento legal a seguir y la orientaron para que acudiera de inmediato a la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (PRONNIF), a fin de presentar la denuncia correspondiente y activar los protocolos de protección a la víctima.

Asimismo, se le informó que será la Fiscalía General del Estado la encargada de integrar la carpeta de investigación, recabar testimonios, ordenar las diligencias periciales necesarias y determinar el curso legal del caso conforme a la ley.

Detalles confirmados

Por tratarse de un asunto que involucra a una persona menor de edad, las autoridades mantuvieron bajo reserva la identidad de la presunta víctima y del adolescente señalado, con el propósito de salvaguardar sus derechos y no entorpecer las investigaciones.

La Policía Municipal reiteró que en este tipo de hechos es fundamental formalizar la denuncia ante las instancias competentes, ya que ello permite brindar protección a la víctima y desarrollar las investigaciones conforme a los protocolos establecidos.