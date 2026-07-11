Hombre en situación de calle sobrevive a brutal ataque en Monclova

MONCLOVA, COAH.- Un hombre en situación de calle sobrevivió a un violento ataque luego de ser golpeado con piedras y lesionado con un arma blanca por dos individuos durante la madrugada de este sábado en la Zona Centro de Monclova.

La víctima fue identificada como Jorge Luis Barrera Martínez, de 42 años, quien indicó a las autoridades que actualmente vive en la calle debido a problemas de adicciones que lo alejaron de su familia.

De acuerdo con su versión, los hechos ocurrieron cerca de las 4:00 de la mañana mientras caminaba por la calle Matamoros. Repentinamente fue interceptado por dos sujetos, uno vestido de blanco y otro de negro, quienes comenzaron a insultarlo.

Jorge Luis aseguró que intentó evitar cualquier confrontación y continuó su camino, pero los agresores comenzaron a arrojarle piedras, logrando impactarlo en distintas partes del cuerpo. Instantes después le dieron alcance y uno de ellos sacó una navaja con la que presuntamente lo atacó en repetidas ocasiones.

El hombre sufrió heridas en la frente, cerca del pómulo y dos más en la cabeza, lesiones que le provocaron abundante sangrado.

A pesar de su estado, logró caminar hasta una gasolinera ubicada sobre la calle Aldama, donde pidió auxilio a los empleados del establecimiento, quienes de inmediato solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencia.

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana le brindaron atención prehospitalaria y posteriormente lo trasladaron al Hospital Amparo Pape de Benavides, donde quedó internado bajo observación médica.

Por su parte, elementos de la Policía Municipal desplegaron un operativo en los alrededores para tratar de ubicar a los responsables de la agresión, aunque hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas.

Las autoridades exhortaron a la víctima a presentar la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público para que la Fiscalía General del Estado continúe con las investigaciones.