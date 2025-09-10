Pelea por billete de 500 pesos acaba en arresto en Monclova

MONCLOVA, COAH.– Lo que comenzó como una discusión por la presunta desaparición de un billete de 500 pesos terminó convirtiéndose en un verdadero escándalo en la Zona Hotelera de la privada Cuauhtémoc, donde dos mujeres protagonizaron una riña en la calle durante la madrugada de ayer.

Las involucradas fueron identificadas como Andrea Aguilera y Alejandra García, quienes, de acuerdo con reportes de las autoridades, presuntamente trabajan en el lugar.

La confrontación inició cuando Alejandra acusó a Andrea de haberle robado el dinero, situación que la segunda negó, desatando un intercambio de insultos que rápidamente escaló a los golpes.

Frente al Hotel Díaz, ambas comenzaron a jalonearse y agredirse físicamente, generando un espectáculo que alarmó a transeúntes y al personal del lugar, quienes solicitaron de inmediato la intervención de la Policía Municipal.

Al llegar, los oficiales encontraron a las mujeres aún en pleno forcejeo. Una oficial logró separarlas, procediendo a esposarlas y trasladarlas bajo arresto a la Comandancia Municipal.

La riña provocó además la movilización de patrullas de la Policía Estatal Coahuila quienes acudieron en apoyo, lo que incrementó la expectación en la Zona Hotelera.

Finalmente, el juez calificador ordenó el arresto de Andrea y Alejandra por faltas administrativas, cerrando así el bochornoso episodio que mantuvo a decenas de curiosos atentos a la gresca.