Tragedia en el Berrueto muere motociclista tras 4 horas de agonía

MONCLOVA, COAH.– Lo que inició como un aparatoso accidente terminó en tragedia horas más tarde, luego que el joven motociclista identificado como Orlando Natanael perdió la vida en la Clínica 7 del Seguro Social, a donde había sido trasladado tras quedar gravemente lesionado bajo un camión de carga.

El percance se registró la mañana de este miércoles, cerca de las 08:30 horas, sobre el Libramiento Eliseo Mendoza Berrueto, donde el motociclista circulaba a bordo de una Italika y, en un intento por avanzar más rápido, decidió rebasar por el acotamiento sin dimensionar el riesgo.

De acuerdo con los primeros reportes, en ese momento el operador de un camión tipo dump, un International propiedad de la empresa IMCO, realizó una maniobra hacia la derecha para ingresar a un terreno en construcción, cerrándole el paso al joven.

El impacto fue brutal. La motocicleta se estrelló contra la pesada unidad y Orlando Natanael fue arrastrado hasta quedar parcialmente bajo las llantas del camión, desatando una escena de desesperación entre testigos que escuchaban sus gritos de auxilio.

Aunque el accidente ocurrió sobre terracería, lo que ayudó a amortiguar el peso del vehículo y le dio una oportunidad de sobrevivir, las lesiones internas resultaron demasiado severas.

Paramédicos de la Cruz Roja realizaron un rescate contrarreloj, removiendo tierra para poder liberarlo. Tras estabilizarlo, fue trasladado de urgencia al hospital, donde luchó por su vida durante varias horas.

Sin embargo, cerca de tres horas después de su ingreso, el joven no logró sobreponerse a las heridas y fue declarado sin vida por el personal médico.

Elementos de la Policía Estatal tomaron conocimiento de los hechos y realizaron el peritaje correspondiente, señalando como probable responsable al propio motociclista por realizar un rebase indebido en el acotamiento.

Detectives de la Agencia de Investigación Criminal fueron notificados sobre el deceso del motociclista, acudiendo al hospital para dar fe de su fallecimiento y ordenar el levantamiento del cuerpo, el cual fue trasladado al Servicio Médico Forense.