Choque en carretera Federal 30: Juan José González y daños materiales

FRONTERA COAH.-La imprudencia al incorporarse a una vía federal provocó un aparatoso accidente vehicular que movilizó a corporaciones de seguridad la tarde de este sábado sobre la carretera Federal 30, en el tramo que conecta a los municipios de San Buenaventura y Frontera.

El accidente ocurrió en el kilómetro 14 de la carretera Federal 30, entre San Buenaventura y Frontera.

Los hechos ocurrieron a la altura del kilómetro 14, donde una camioneta Ford blanca de modelo antiguo salió de una brecha ubicada a un costado de la carretera e intentó incorporarse a la circulación. Durante la maniobra, el conductor presuntamente no respetó la preferencia de paso, provocando una colisión que dejó cuantiosos daños materiales.

De acuerdo con los primeros reportes, la unidad era conducida por Juan José González Correa, de 70 años de edad, habitante del ejido 8 de Enero. Al ingresar a la carpeta asfáltica, la camioneta invadió la trayectoria de un Chevrolet Spark color beige que circulaba con dirección al oriente.

Juan José González, de 70 años, no respetó la preferencia de paso, causando la colisión.

El automóvil compacto era manejado por José Antonio Reyes Mandujano, de 25 años, vecino de la colonia San Miguel de Frontera, quien no logró evitar el impacto debido a la cercanía de la maniobra.

Tras la colisión, el Chevrolet quedó atravesado sobre uno de los carriles de circulación con severos daños en la carrocería, mientras que la camioneta terminó fuera del camino luego de perder estabilidad por la fuerza del golpe.

Elementos de Seguridad Pública Municipal acudieron al sitio para implementar labores de abanderamiento y evitar otro percance, ya que parte de la vía permaneció obstruida durante varios minutos.

A pesar de los daños materiales, no se reportaron heridos graves tras el choque.

Posteriormente, agentes de la Guardia Nacional realizaron el peritaje correspondiente, recabaron evidencias y ordenaron el retiro de las unidades involucradas para restablecer la circulación.

A pesar de la magnitud del choque, las autoridades confirmaron que no se registraron personas con lesiones de gravedad, quedando el incidente reducido a daños materiales y afectaciones temporales al tránsito vehicular.