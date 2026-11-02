¡Vaya susto! Se le hunde una pierna en la tumba de su hermana

MONCLOVA, COAH.- Lo que debía ser una visita para recordar a su hermana terminó en tremendo susto para Nubia Aguayo, de 47 años, luego de que una de sus piernas se hundiera en una tumba mientras realizaba labores de limpieza y colocaba flores en el panteón Sagrado Corazón, ubicado en Estancias de Santa Ana.

El incidente ocurrió la mañana de este lunes 2 de noviembre, cuando la mujer acudió al camposanto con motivo del Día de Muertos para arreglar la sepultura de su hermana, María.

El incidente en el panteón Sagrado Corazón

Mientras caminaba alrededor de la tumba para acomodar las flores, el terreno, compuesto todavía por tierra, cedió repentinamente y se formó un hundimiento que atrapó una de sus piernas hasta la altura de la rodilla.

Sus familiares reaccionaron de inmediato para auxiliarla y evitar que cayera por completo en el espacio que se había abierto, mientras elementos de la Policía Municipal, asignados a la vigilancia del panteón, solicitaron el apoyo de una ambulancia.

Atención médica y consecuencias

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana llegaron al lugar para revisar a Nubia y valorar la lesión que presentaba en una rodilla. Afortunadamente, el percance no ameritó su traslado a un hospital.

Después del susto y de recibir la atención correspondiente, la mujer decidió continuar con la limpieza y el arreglo de la tumba de su hermana, aunque seguramente ahora tendrá más cuidado al caminar entre las sepulturas.