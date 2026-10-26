"Pegan" por segunda vez propiedad de Susana Zabaleta

Ni siquiera la seguridad de un Fraccionamiento exclusivo ha impedido que la delincuencia vuelva a causar estragos en una propiedad vinculada a la cantante y actriz coahuilense Susana Zabaleta, en Monclova.

En menos de un mes, el Fraccionamiento La Joya ha registrado dos incidentes que han encendido las alertas entre quienes se encargan de su cuidado.

En el hecho más reciente, personas causaron daños en parte de las bardas perimetrales del fraccionamiento para ingresar y sustraer objetos del interior. Los destrozos generaron preocupación entre los encargados del lugar, ante la vulnerabilidad que representa el acceso de personas ajenas.

El episodio se suma al robo registrado el mes pasado en una bodega propiedad de la artista, ubicada dentro del mismo sector. En aquella ocasión, los responsables abrieron un boquete para entrar y apoderarse de material eléctrico de valor.

Hasta el momento, de acuerdo con los datos proporcionados, ese primer caso no ha sido esclarecido y tampoco se reportan personas detenidas.

Impacto en la seguridad del Fraccionamiento La Joya

La repetición de estos hechos ocurre mientras Zabaleta ha expresado públicamente su interés en impulsar proyectos y nuevas construcciones en Monclova, con la intención de contribuir a la generación de empleos y al desarrollo de su ciudad natal.

Sin embargo, los daños y robos reportados en el fraccionamiento plantean cuestionamientos sobre las condiciones de seguridad para proteger el patrimonio y brindar confianza a quienes contemplan invertir en la región.

Solicitudes de los vecinos ante la delincuencia

Ante esta situación, vecinos y trabajadores del sector solicitan que las autoridades investiguen ambos incidentes, determinen las responsabilidades correspondientes y refuercen la vigilancia para evitar que vuelvan a registrarse hechos similares.

La preocupación va más allá de los bienes afectados: la reiteración de estos sucesos también pone sobre la mesa la necesidad de ofrecer condiciones de seguridad a residentes, propietarios y posibles inversionistas.

Por ahora, queda pendiente el esclarecimiento del robo cometido en la bodega y la investigación de los daños más recientes, mientras quienes trabajan en el fraccionamiento esperan medidas que impidan nuevos ingresos ilícitos.