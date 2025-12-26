Edgar Melecio y Miguel Reina atacados en la 21 de marzo

MONCLOVA, COAH.— La violencia volvió a hacerse presente en el sector oriente de la ciudad la noche de ayer, luego que dos hombres fueron atacados a machetazos por pandilleros en la colonia 21 de Marzo, hechos que generaron una intensa movilización de cuerpos de emergencia y de elementos de Seguridad Pública Municipal.

De acuerdo con la información recabada en el lugar, los afectados fueron identificados como Edgar Melecio Antira, de 39 años de edad, y Miguel Reina Contreras, de 40 años, quienes transitaban por calles de la colonia cuando fueron interceptados por varios sujetos que, sin mediar palabra, los agredieron de manera violenta para después darse a la fuga.

Edgar Melecio Antira presentó una herida cortante de aproximadamente ocho centímetros en el pómulo, además de una lesión en la ceja izquierda, mientras que Miguel Reina Contreras resultó con una herida en el brazo derecho, provocada durante el mismo ataque. Ambos mostraban visibles huellas de violencia y sangrado al momento de ser auxiliados.

Paramédicos del grupo Brumkin acudieron de inmediato al sitio, brindando los primeros auxilios a los lesionados y trasladándolos de urgencia al Hospital General Amparo Pape de Benavides, donde quedaron bajo observación médica para descartar complicaciones mayores, siendo reportados como estables, aunque con lesiones de consideración.

Elementos de Seguridad Pública Municipal tomaron conocimiento de los hechos y desplegaron un operativo de búsqueda en calles aledañas de la colonia 21 de Marzo con la intención de localizar a los responsables; sin embargo, los agresores lograron evadir a las autoridades.

Finalmente, las corporaciones de seguridad exhortaron a los vecinos del sector a colaborar con cualquier información que permita identificar a los pandilleros involucrados, reiterando el llamado a reportar de inmediato este tipo de hechos para evitar que la violencia siga escalando en la zona.