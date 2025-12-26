Accidente de taxi en Monclova: menor causa colisión

MONCLOVA, COAH.— Pasajeros de un carro de alquiler resultaron lesionados la tarde de este viernes, luego que la unidad en la que viajaban fue impactada por alcance por un Nissan Máxima que conducía un menor sobre la avenida Obrero Unido, en el cruce con Pino Suárez, en la colonia Mezquital del Valle.

El accidente se registró cuando ambos vehículos circulaban por dicha vialidad y, presuntamente por no frenar a tiempo y no guardar la distancia adecuada, el conductor de un Nissan Máxima modelo 2009, color negro, terminó estrellándose contra la parte trasera de un Nissan Tsuru modelo 2016, color blanco, habilitado como taxi.

El Máxima era conducido por Leonardo N, de 15 años de edad, con domicilio en la colonia Praderas del Sur.

Por su parte, el taxi era manejado por Abraham Yunior Salazar de los Santos, de 35 años, vecino de la colonia Obrera Sur Segundo Sector.

Tras el impacto, los pasajeros del vehículo de alquiler resultaron con diversas lesiones y molestias físicas, por lo que fue necesario solicitar el apoyo de las autoridades para tomar conocimiento del hecho. Afortunadamente, no se reportaron lesiones de gravedad, aunque el percance generó momentos de tensión entre los involucrados.

Acciones de la autoridad

Oficiales del Departamento de Control de Accidentes acudieron al lugar para realizar el peritaje correspondiente y deslindar responsabilidades, luego de que el taxista afectado solicitara la intervención de las autoridades, ya que los daños materiales fueron considerados mínimos.