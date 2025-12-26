Arde traila en la Bellavista

FRONTERA, COAH.— La noche del jueves se registró un incendio en una traila utilizada como depósito de basura, lo que provocó la movilización de elementos del Cuerpo de Bomberos de Frontera y autoridades en la colonia Bellavista.

El siniestro fue reportado alrededor de las 21:43 horas, en el cruce de las calles La Paz y Francisco Villa, donde vecinos alertaron sobre llamas que salían de una traila estacionada en el sector. De inmediato, los vulcanos se trasladaron al sitio para atender la emergencia y evitar que el fuego se propagara a viviendas cercanas.

Acciones de la autoridad

Al arribar, los bomberos localizaron la traila envuelta en llamas, la cual contenía en su interior basura común acumulada, lo que avivó el incendio. Para controlar la situación, se utilizó una línea de carrete con agua para realizar labores de enfriamiento, además de herramientas manuales para la remoción de los desechos y asegurar que no quedaran puntos calientes.

Durante la intervención no se localizó a ningún propietario o responsable de la unidad, y afortunadamente no se reportaron personas lesionadas ni daños a inmuebles aledaños. Tras controlar completamente el fuego y descartar riesgos, los elementos retornaron a su base sin mayores novedades.

Recomendaciones a la ciudadanía

Autoridades exhortaron a la ciudadanía a evitar la acumulación de basura en este tipo de estructuras, ya que representan un riesgo latente de incendios, especialmente durante las noches.