Fuga de gas casi provoca tragedia en la Guadalupe

MONCLOVA, COAH.— Minutos antes de iniciar la celebración de la Nochebuena, una familia de la colonia Guadalupe estuvo a punto de vivir una tragedia, luego que un incendio se registró al interior de su vivienda, presuntamente provocado por una fuga de gas en el horno donde preparaban la cena navideña.

Los hechos se registraron la tarde del miércoles en un domicilio ubicado sobre la calle Uruguay, cuando de manera repentina el horno comenzó a incendiarse, extendiéndose el fuego hacia parte de la cocina. La situación generó momentos de pánico entre los integrantes de la familia, quienes se encontraban reunidos afinando los últimos detalles de la tradicional cena.

De acuerdo con la información recabada, la madre de familia actuó de inmediato al percatarse del riesgo, tomó a sus hijos y salió del domicilio para pedir auxilio a vecinos del sector, quienes realizaron el reporte correspondiente a los números de emergencia.

Acciones de la autoridad

Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos de Monclova y personal de Protección Civil acudieron rápidamente al lugar, logrando controlar y sofocar el incendio antes de que las llamas se propagaran hacia el resto de la vivienda o a casas contiguas, evitando así consecuencias mayores.

Tras una inspección en el inmueble, personal de Protección Civil determinó que el siniestro fue originado por una fuga de gas en el horno, lo que ocasionó la acumulación del combustible y posteriormente el fuego.

Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas ni intoxicadas, registrándose únicamente daños materiales en el área de la cocina. Las autoridades aprovecharon el incidente para exhortar a la ciudadanía a revisar periódicamente sus instalaciones de gas, especialmente durante fechas festivas, a fin de prevenir accidentes que puedan poner en riesgo la vida y el patrimonio familiar.