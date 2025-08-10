Hombre de 23 años herido gravemente en ataque de esquizofrenia

LAMADRID, COAH. — Un hombre de 23 años sufrió heridas graves en las manos, principalmente en las muñecas, luego que en un ataque de esquizofrenia arremetió contra las ventanas de su domicilio, lo que le causó cortes con los cristales.

El incidente ocurrió cerca de las 05:25 horas, cuando vecinos reportaron el caso a los servicios de emergencia. Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana se movilizaron rápidamente al lugar para brindar auxilio a Eduardo Garza Menchaca, quien presentaba heridas sangrantes y profundas.

Debido a la gravedad de sus lesiones, Eduardo fue trasladado de emergencia al Hospital General Amparo Pape de Benavides en Monclova, donde quedó bajo la atención de especialistas para recibir tratamiento médico y psicológico.