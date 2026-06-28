Se estrella ebrio contra tráiler Y resulta sólo golpeado

MONCLOVA COAH. - El exceso de velocidad y conducir bajo los efectos del alcohol fueron las principales causas de que un automovilista se estrellara contra la parte trasera de una unidad de doble remolque sobre la avenida Las Torres.

El accidente ocurrió en la tarde del domingo

El accidente ocurrió la tarde del domingo, cuando Jesús N conducía un automóvil Nissan Tsuru blanco sobre la citada avenida. De acuerdo con el reporte, circulaba a exceso de velocidad y en estado de ebriedad.

Al llegar al cruce con la calle 11, en la colonia Eliseo Mendoza, el conductor perdió el control del vehículo y se impactó contra una pesada unidad de doble remolque que se encontraba estacionada a un costado de la avenida.

Jesús N resultó con golpes menores

Pese a la fuerza del choque, Jesús N resultó únicamente con golpes. Paramédicos de la Cruz Roja le brindaron atención en el lugar, sin que se informara sobre lesiones de gravedad.

Acciones de la autoridad

Oficiales de Control de Accidentes acudieron al sitio para tomar conocimiento del percance y realizar el peritaje correspondiente.